Terza Categoria, sconfitte interne per Montecrestese e Pregliese

La capolista Oleggio Castello si ferma, ma solo davanti al maltempo: la gara interna contro la Mergozzese è stata infatti rinviata a causa del maltempo, e sarà recuperata nelle prossime settimane.

Ne approfitta il Gargallo, che vince col Gattico Veruno e affianca gli oleggesi in vetta. Si fanno sotto anche i verbanesi dell’Esio, capaci di espugnare il difficile campo della Pregliese grazie alle reti di Campion e Preziuso. Inutile per gli ossolani il gol di Rinaldi, adesso la corsa per i playoff dei gialloverdi si fa complicata.

Inaspettata battuta d’arresto per il Montecrestese, che ospitava gli omegnesi del Montebuglio. I padroni di casa vanno per primi in vantaggio con la rete di Mattei, ma i cusiani non demordono e trovano subito il pareggio con Cerutti. Allo scadere la beffa per gli ossolani: rete di Caldi e la seconda vittoria dei cusiani in questo campionato è cosa fatta.

Sconfitta anche per il Verbania Olympia, che comunque non sfigura di fronte al quotato Suno. La rete verbanese porta la firma di Papa.

Turno di riposo per il Dormelletto.

I risultati: Montecrestese - Montebuglio 1 - 2; Oleggio Castello - Mergozzese rinviata; Verbania Olympia - Suno 1 - 3; Gattico Veruno - Gargallo 0 - 2; Pregliese - Esio 1 - 2

Classifica: Oleggio Castello, Gargallo 29 - Esio 28 -Suno 25 – Dormelletto 24 –Pregliese 18 - Montecrestese15– Mergozzese 13-Montebuglio 9 -Gattico Veruno 5 –Verbania Olympia 1