Ripartono i corsi della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”

La Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” è senza dubbio uno dei fiori all’occhiello di Santa Maria Maggiore e dell’intera Val Vigezzo. A partire dal 2 marzo, la scuola riapre le porte per i nuovi corsi dedicati a giovani e adulti, che si terranno nelle sale del polo museale di Via Rossetti Valentini.

Il primo corso è quello di disegno, che vedrà in cattedra Michele Scaciga: ha frequentato la Scuola del Fumetto e la Scuola Arte & Messaggio di Milano, apprendendo la conoscenza pratica del disegno accademico e della comunicazione visiva. Dal 1991 realizza fumetti, illustrazioni per l'editoria scolastica, dipinti ad olio, acrilico, acquerello, sculture e dal 1997 è attivo nel campo della multimedialità creando videoarte interattiva per musei e cortometraggi. Ha illustrato libri, è stato docente presso la “Rossetti Valentini”, è ideatore di corsi, co-fondatore, e attuale presidente, dell'enciclopedia poetica www.wikipoesia.it. Oggi realizza prevalentemente illustrazioni per libri, cortometraggi e videogame con finalità didattiche e divulgative. Il corso è composto da due moduli. Il primo si intitola “Saper disegnare” e si propone di fornire un preciso e solido orientamento a chi vuole imparare a disegnare o migliorare le proprie capacità. Sono previste 6 lezioni, per un massimo di 10 partecipanti, a partire dal 2 marzo ogni sabato dalle 9.45 alle 12.00. Il costo è di 130 euro. Il secondo modulo, “Anatomia umana e animale”, è un approfondimento sull’anatomia, che prende il via il 20 aprile per 4 lezioni; il costo è di 90 euro. L’iscrizione a entrambi i moduli ha un costo di 200 euro invece che 220; è possibile partecipare anche ad un singolo modulo.

Il secondo corso è quello di ceramica, tenuto da Mathias Och. Dopo una formazione come ceramista, Och ha studiato alla Scuola di Belle Arti di Zurigo ed ha aperto un proprio studio in Francia. Scultore, nel 1995 ha frequentato il corso di design industriale presso l'americano ArtCenter College of Design. Dal 1996, trasferitosi a Montreux, Mathias Och è stato attivo in un'ampia varietà di settori, ha collaborato con realtà di diversi campi, dal 2003 insegna design industriale presso la scuola d'arte e design HEAD di Ginevra. Il corso sarà composto da 10 lezioni, dal 2 marzo, ogni sabato dalle 10.00 alle 12.00. Sarà un percorso di avvicinamento al mondo della ceramica e alle tecniche di modellazione, adatto a tutti. Il costo è di 200 euro, con un massimo di 10 partecipanti.

Infine, un corso di intaglio artistico su legno. Mario Storno e Felice Bergamaschi saranno i nuovi docenti del corso che per anni è stato tenuto da Franco Amodei, maestro legnamaro che ha trasmesso l'arte dell'intaglio proprio ai due nuovi insegnanti. Nuova linfa, dunque, per uno dei percorsi formativi più apprezzati della Scuola di Belle Arti con sede a Santa Maria Maggiore. Mario Storno si approccia all’arte dell’intaglio seguendo appunto i corsi di intaglio del legno sotto la guida del maestro Franco Amodei. Iscritto all’Associazione Quantarte di Domodossola, prende parte a varie mostre e nel 2014 viene selezionato tra i 25 artisti italiani con la sua partecipazione alla mostra “San Giorgio il drago e la Principessa” a cura dell’Associazione Stileitalico e del Comune di Ferrara. Su un larice radicato all’Alpe Solcio, in Val Divedro, Mario Storno ha realizzato una scultura rappresentante tre scalatori, omaggio ai fratelli Boni, che per primi scalarono il Pizzo del Morto nel 1932. La scultura, alta quasi 15 metri è in gara per ottenere il riconoscimento di Guinness World Records come scultura su albero radicato più alta al mondo. Il vigezzino Felice Bergamaschi è rimasto folgorato dall'arte dell'intaglio dopo aver ammirato le opere esposte alla storica Fiera di Sant'Orso ad Aosta. Con un lungo percorso da autodidatta e poi come allievo del maestro legnamaro Franco Amodei nella Scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore ha accresciuto le sue competenze e capacità, dando vita ad opere di intaglio sempre più accurate. Il corso di avvicinamento alla tecnica dell’intaglio artistico su legno sarà composto da 10 lezioni, dal 2 marzo, ogni sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00). il costo è di 200 euro, con un massimo di 14 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni per i tre percorsi didattici è possibile contattare la Fondazione all’indirizzo segreteria@fondazionerossettivalentini.it. I costi di iscrizione comprendono tutti i materiali.