Il Cinema Corso di Domodossola riapre le porte: ecco la programmazione dei prossimi giorni

Dopo mesi di chiusura, il Cinema Corso di Domodossola torna a proiettare film e ad accogliere gli spettatori nelle sue due storiche sale. Con un programma ricco di titoli per ogni gusto, la riapertura promette di soddisfare gli amanti del grande schermo, offrendo 4 film. Ecco un approfondimento sulle pellicole in cartellone dal 5 al 10 dicembre.

Fiore Mio

Un film delicato e poetico che esplora il rapporto madre-figlia attraverso gli occhi di una giovane donna in cerca della propria identità. Ambientato in una cittadina di provincia, il lungometraggio intreccia passato e presente in una narrazione intima e coinvolgente.

Orari:

Giovedì 5/12: 20:30

Venerdì 6/12: 20:30

Sabato 7/12: 17:30, 20:30

Domenica 8/12: 17:30, 20:30

Lunedì 9/12: 20:30

Napoli News York

Un dramma storico che segue le vicende di un giovane emigrante napoletano negli anni '50, in cerca del "sogno americano". Tra difficoltà e scoperte, il protagonista affronta una serie di sfide che metteranno alla prova il suo spirito e le sue radici.

Orari:

Venerdì 6/12: 17:30

Sabato 7/12: 17:30

Domenica 8/12: 17:30

Martedì 10/12: 20:30

Piece by Piece

Un documentario emozionante che racconta le storie nascoste dietro a opere d'arte iconiche. Con uno sguardo profondo e appassionato, il film esplora il rapporto tra creatività e resilienza.

Orari:

Venerdì 6/12: 17:30

Sabato 7/12: 16:00, 17:30

Domenica 8/12: 16:00, 17:30

Ops! È già Natale

Una commedia brillante e a tratti surreale, perfetta per entrare nello spirito natalizio. Tra equivoci e situazioni esilaranti, una famiglia cerca di organizzare il Natale perfetto... con risultati inaspettati.

Orari:

Giovedì 5/12: 20:30

Venerdì 6/12: 20:30

Sabato 7/12: 20:30

Domenica 8/12: 20:30

Lunedì 9/12: 20:30

Martedì 10/12: 20:30

Dopo mesi quindi in città si tornerà a vivere le emozioni del grande schermo grazie alla nuova proprietà dello stabile, il Gruppo Altair di Villadossola, che ha già annunciato la prosecuzione della stagione almeno fino alla prossima estate, quando l'edificio subirà una riqualificazione completa.