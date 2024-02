A Baceno riparte l'iniziativa "Star bene insieme"

Riprende a Baceno l’iniziativa “Star bene insieme”, nata dopo il periodo di isolamento per il Covid per far incontrare le persone. Il progetto, iniziato su proposta del Comune di Baceno con il sostegno dell’Auser e della Fondazione Comunitaria, gode del patrocinio dell’Unione Montana Alta Ossola ed è rivolto a agli abitanti delle Valli Antigorio e Formazza.

“Lo scorso anno – spiega la consigliera Elena Beltrami - si è trattato di conferenze sulla salute. Quest’anno gli appuntamenti sono dedicati in particolare alla socialità di adulti e anziani”.

Gli incontri si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. Nel salotto della biblioteca i partecipanti potranno condividere un hobby, quale ad esempio lavorare a maglia, ricamare, lavorare il feltro, dedicarsi alla lettura di un libro e al suo commento. I pomeriggi si concluderanno con una merenda. L’iniziativa parte il 19 febbraio.

Occasionalmente saranno organizzati anche alcuni incontri sulla prevenzione delle frodi, in particolare telematiche, e ancora conferenze legate alla storia del territorio e ai personaggi della Valle.