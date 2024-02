Franco e Andrea, con i loro "bambini delle fate" arrivano a Domodossola per Dottor Clown Vco (VIDEO)

Franco e Andrea, papà e figlio che stanno portando avanti in tutta Italia "I bambini delle fate", l'impresa sociale grazie alle cui campagne vengono finanziati progetti bellissimi di solidarietà e supporto alle famiglie con ragazzi disabili, saranno a Domodossola giovedì 22 febbraio. In Cappella Mellerio alle ore 11 racconteranno la campagna "Sporcatevi le mani", ma soprattutto il progetto che coinvolge l'associazione Dottor Clown Vco per cui è in corso la raccolta fondi.

"Per la realizzazione del progetto di Dottor Clown, dal titolo Oggi indosso il naso rosso, è già stato raccolto tra imprese ed esercizi commerciali il 60% del budget necessario per l'avvio - spiega Cristian Negri, referente per il Vco de "I bambini delle fate". "Oggi indosso il naso rosso" è un progetto che si rivolge ai giovani ragazzi con disabilità e ha l'obiettivo di formarli per farli diventare loro stessi "Dottor Clown" in contesti socio sanitari e riabilitativi.

"Chi meglio di loro è in grado di portare un sorriso alle persone anziane o malate? - dice Cristian Negri - con questa iniziativa i ragazzi disabili potranno acquisire autostima e autonomia, e al tempo stesso fare del bene proprio là dove c'è più bisogno". Franco e Andrea, con i loro "Bambini delle fate", sono ormai noti in tutta Italia e amati dalle tv e dai media che spesso li ospitano per parlare delle loro avventure, come un viaggio in moto insieme, e del bene che, attraverso i progetti e le campagne, stanno regalando a tanti giovani disabili e alle loro famiglie.

In Cappella Mellerio racconteranno la loro storia, quella di un padre di un figlio autistico che ha deciso di fare di questa caratteristica speciale, una vera e propria opportunità per aiutare tanti altri ragazzi speciali, e spiegheranno, assieme al presidente di Dottor Clown Vco Andrea Bracali, i dettagli del progetto che sarà messo in atto nella nostra provincia.