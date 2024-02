In arrivo la patente di guida elettronica a portata di smartphone

Con la digitalizzazione che avanza in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, anche i documenti in forma cartacea saranno destinati a scomparire. E non si parla solo della carta d’identità, passata dalla forma a quella elettronica; secondo il Corriere della Sera, in un futuro piuttosto prossimo anche la tradizionale patente di guida sarà sostituita da un documento esclusivamente elettronico, contenuto nei nostri smartphone.

Il documento in questione, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere reso disponibile già a partire dalla prossima estate, con una modalità simile a quella che negli scorsi anni abbiamo utilizzato per il green pass. La patente sarà dunque contenuta nell’app IO, per accedere alla quale è necessario lo Spid. La Pubblica Amministrazione sta inoltre valutando la possibilità di inserire le patenti di guida anche nei portafogli digitali quali Apple Wallet o Google Wallet.