Pediacoop donerà 30 defibrillatori alla città di Domodossola

Pediacoop, la cooperativa domese che conta 850 medici associati sparsi in tutto il nord d'Italia e non solo, regalerà alla città di Domodossola trenta defibrillatori, apparecchiature indispensabili per salvare vite umane in caso di arresto cardiaco. I defibrillatori, la cui donazione è in fase di definizione, saranno posizionati in tutta la città in luoghi aperti e facilmente accessibili, molti anche nelle zone periferiche attualmente scoperte.

“La nostra iniziativa - spiega il dottor Fabrizio Comaita di Pediacoop - vuole offrire alla cittadinanza degli strumenti salvavita che sono facili da usare e che possono davvero fare la differenza in caso di attacco cardiaco. Attraverso l'associazione Amici del Cuore saranno poi organizzati dei corsi per tutta la cittadinanza, perché è importante avere gli strumenti a disposizione, ma ancora di più saperli usare”. I DAE dovrebbero essere installati nelle prossime settimane.