Per l'8 marzo a Premosello tre piante a ricordo di donne che si sono distinte

Tre piante, dedicate ad altrettante donne di Premosello, saranno messe a dimora il prossimo 8 marzo nell'apposita area predisposta al Bosco Tenso, per rendere omaggio a quelle figure che si sono distinte in paese per la loro attività sociale e culturale. Saranno gli stessi cittadini, attraverso un sondaggio online o cartaceo, a indicare i nominativi.

L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Premosello: "Abbiamo attivato un sondaggio online tramite la nostra pagina Facebook - dicono - e per chi non avesse dimestichezza con smartphone o computer, in modo tradizionale. Per questo abbiamo messo a disposizione le schede cartacee disponibili presso la tabaccheria Borella e la biblioteca comunale. L'idea è nata l'8 dicembre del 2022, quando abbiamo dedicato un ponte che attraversa il paese alla figura di Beatrice Canestro Chiovenda. In quell'occasione si è pensato di onorare altre donne meritevoli".

La Pro Loco suggerisce già qualche nome, ma chiunque potrà proporne anche altri. Tra le figure indicate Suor Agostina, Suor Palmira, Suor Rosita, "Mina" Primatesta, Maria Luisa De Nardin, Cesarina Girardi, Elvira Vicario, Maria Inzaghi, Ines Cavigioli, Rina Bensi Chiovenda, Maria Luisa Gengaro. Le piante saranno acquistate dalla Pro Loco e saranno scelte varietà arbustive, adatte al sottobosco cui sono destinate.