Giornata mondiale contro il cancro infantile, Ossola Amica dell'Ugi pianta un melograno al parco giochi

L’Ossola Amica dell’Ugi ha aderito alla giornata mondiale contro il cancro infantile: “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni”. Ieri – domenica 18 febbraio - al parco giochi di Villadossola è stato messo a dimora un melograno.

Alla cerimonia, introdotta dal presidente Damiano Bassi, sono intervenuti anche Nunzio Palamara, presidente dei volontari del soccorso di Villadossola e il sindaco Bruno Toscani. Dopo l’iniziativa al parco giochi è seguito il pranzo a circolo, il cui ricavato sarà devoluto al servizio di trasporto malati oncologici dei Volontari del Soccorso di Villadossola.

“Questa giornata abbiamo voluto dedicarla ai volontari del soccorso di Villadossola - ha detto Damiano Bassi - che in quest’ultimo periodo stanno facendo un grande sforzo per organizzare il trasporto per le cure agli ospedali di Torino e di Novara di un ragazzino di Villadossola. È importante che la macchina della solidarietà non si fermi”.

“Ci è stato chiesto di svolgere questo servizio a favore di un bambino malato – ha detto Nunzio Palamara, responsabile dei Volontari del Soccorso - abbiamo risposto subito. Ma senza l’aiuto dell’Ossola Amica dell’Ugi non ce l’avremmo fatta”.

“L’unità di intenti dovrebbe essere la normalità quando ci sono momenti di difficoltà – ha detto il sindaco Bruno Toscani. Perché questo porta a migliorare non solo i rapporti, ma il tessuto sociale. Grazie all’Ossola Amica dell’Ugi e ai Volontari del Soccorso”.