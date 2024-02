Alla scoperta del giardino Zen di Anzola d'Ossola

Oggi è la giornata internazionale delle Guide Turistiche e per l'occasione questo pomeriggio ad Anzola d'Ossola è in programma un viaggio alla scoperta di un vero giardino giapponese Zen: si tratta di un angolo di Giappone ricreato da un imprenditore locale che permetterà ai partecipanti di fare un vero e proprio salto dall'altra parte del mondo. Il giardino Zen è diviso in tre parti, e riproduce in maniera fedele un giardino giappponese.

La partecipazione alla visita guidata, organizzata in collaborazione con l'associazione nazionale guide turistiche, è a offerta libera, e il ricavato sarà devoluto all'associazione Italiana Sindrome di Kabubi, mentre l'ingresso al giardino è fissato in 5 €uro a persona. L'appuntamento è alle ore 17 ad Anzola d'Ossola in via Megolo 48.