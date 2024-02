La Juve Domo va ko in casa, vince di goleada l'Omegna

Goleada Omegna, sconfitta in zona Cesarini per la Juventus Domo, pari interno del Baveno e sconfitta del Feriolo. La 22° giornata di Promozione vede il Città di Baveno bloccato sullo 0 a 0 della Chiavazzese e buon per la squadra di Sottini che il Briga pareggia a sua volta a Trino, tanto da restare a 2 punti della capolista.

La Juventus Domo è ormai abbonata alle sconfitte quella che chiameremo zona Juve Domo, visti i diversi punti perso nei finali di gara. Così il Valduggia passa al Curotti per 3 a 2 .

L’Omegna rifila 5 reti al povero Momo che salva l’onore con due gol. Feriolo battuto (2-1) in casa del Città di Casale.

In Prima l’Ornavassese guadagna ancora punti sul Trecate. I neri battono il Crodo (1-0) che naviga ora in acque disperate. La squadra di Lipari approfitta del pari del Trecate, che non fa oltre il 2 a 2 contro un Vogogna tosto, che gioca per quasi tutta la partita in dieci.

Riscatto Villa. I ragazzi di Gianmpaolo vincono di goleada (5-0) a Pernate. Pratica facile per il Piedimulera che passa a Comignago (2-0) mentre tre ottimi punti li coglie la Varzese battendo la Cannobiese (2-1).

Pari tra Bagnella e Gravellona (1-1) e anche per l’Agrano a Carpignano (1-1).