Lavoratore in nero in un ristorante, locale chiuso e multa da oltre 12mila euro

Oltre all’attività di controllo sulle strade, nello scorso fine settimana i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Torino e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verbania, supportati dai militari della Stazione di Verbania, hanno controllato quattro diversi locali pubblici.

In uno di questi i militari hanno verificato la presenza di un lavoratore in nero sui 5 presenti, comminando al titolare una sanzione amministrativa di 12.200 euro e la sospensione dell’attività. Altri mille euro di sanzioni amministrative sono state elevate per carenze igienico-sanitarie.