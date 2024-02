Un libro su don Giuseppe Rossi per accompagnare i fedeli durante la Quaresima

La parrocchia di Domodossola ha stampato un libricino come sussidio per il periodo di Quaresima per i fedeli dal titolo “Eucarestia: una vita donata Quaresima 2024 con la parola di Dio sui passi di don Rossi”.

Una scelta per far conoscere meglio don Giuseppe Rossi, il parroco martire di Castiglione ucciso dai fascisti il 26 febbraio del 1945, che sarà beatificato il 26 maggio nella cattedrale di Novara. Nel libro vengono riportati il vangelo delle domeniche di Quaresima, alcune testimonianze su don Giuseppe Rossi e alcuni suoi scritti. Il libro si conclude con alcune indicazioni per una buona confessione e due pagine lasciate vuote per scrivere le proprie riflessioni.

“Don Giuseppe Rossi – si legge nel libricino – si deve sempre ricordare, si deve sempre esaltare e anche pregare. Il suo sublime sacrificio l'ha posto molto vicino a Dio”.