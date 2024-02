Prima Categoria, si fanno largo le linee verdi

Questa settimana dedichiamo la vetrina a tre giocatori che in silenzio, domenica dopo domenica, sono protagonisti in campionato. Tre ragazzi che giocano con semplicità ma che spesso sono determinanti per le loro squadre.

Il Vogogna domenica ha costretto al pareggio il Trecate. Rimasta in 10 a metà primo tempo per l’espulsione di Moggio, la squadra di Enrico Castelnuovo, sotto di due reti, ha recuperato pareggiando 2 a 2. Il gol del pari finale arriva da Davide Salè, classe 2000, ormai da alcuni anni punto fermo della difesa bianco verde. Salè è al suo primo gol questo campionato. Ma non è la prima volta che il terzino del Vogogna si conferma determinante per la squadra.

Primo gol in campionato anche per Lorenzo Saclusa, classe ’95, la cui rete ha dato alla Varzese tre punti d’oro contro la Cannobiese. Un difensore centrale che non sbaglia quasi nulla e che stavolta ha vestito i panni dell’attaccante.

La vittoria dell’Ornavassese invece porta la firma di Elca. Ma questa volta non parliamo dell’attaccante ma di Pietro Antiglio, un ragazzo classe 2000, che anche col Crodo ha fatto la sua parte. L’abbiamo visto giocare contro il Villa e contro la Cannobiese ed è stato tra i migliori in campo. Un ragazzo su cui Lipari conta sempre.