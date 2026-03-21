La Varzese cerca punti tranquillità contro la Quaronese

Archiviato in settimana il capitolo promozione, resta aperto quello dei play off e dei play out.

Il Feriolo si gode queste ultime cinque partite con lo ‘scudetto’ in tasca. Meritato ampiamente come dicono i numeri.

Domenica farà festa in casa, dove arriverà il Vogogna, che di festeggiare non ha alcuna voglia perché messo assai male sul fondo classifica. Un’annata storta che rischia di vedere la squadra scivolare nel campionato inferiore dopo anni buoni di Promozione e Prima. Il torneo non è finito e la speranza resta ma le cose si sono complicate assai per la squadra ossolana.

Dunque due atmosfere opposte quelle che regneranno in campo allo stadio Galli.

Il Bagnella invece sarà ospite del Cameri. L’obiettivo è ovviamente quello dei play off, traguardo da rinforzare contro i novaresi che dopo la vittoria a Vogogna tirano un po’ il fiato ma sono tutt’altro che salvi.

Disfida d’alta quota sul basso lago Maggiore, dove si affrontano Dormelletto e Momo. Anche loro nel pacchetto promozione e quindi desiderose di far bene.

Idem per la Virtus Villa che al ‘Poscio’ riceve un Carpignano che al momento è lontano dalla zona calda. Virtussini che devono stare nel gruppetto delle aspiranti agli spareggi per cercare di salire in Promozione, come da anni avviene, e sesiani che devono tener distanti Esio e Vogogna per evitare i play out.

Sul fondo c’è Agrano-Romagnano, partita che è delicata per gli ospiti vista la situazione alquanto difficile per l’Agrano.

Tre punti che valgono il doppio quello che si giocheranno Varzese e Quaronese, Gli ossolani, che quest’anno hanno battuto squadre come Feriolo, Bagnella e Momo, devono per forza battere la Quaronese, perché la classifica non è ancora sicura. La Quaronese, per mesi a metà, è scivolata verso la zona play out.

Anche Sizzano ed Esio si giocano molto. Lo scontro salvezza vale doppio.

Infine c’è Cannobiese-Omegna. I primi hanno fieno in cascina e navigano a metà classifica. I secondi potrebbero ancora, se tenessero un andamento meno altalenante, aspirare a giocarsi i play off.

Classifica: Feriolo 62; Bagnella 46, Momo 45; Virtus Villa 43; Dormelletto 41, Omegna 39: Carpignano, Cannobiese 34; Varzese 32; Cameri, Quaronese 31; Sizzano 30; Romagnano 29; Vogogna 19. Esio 17, Agrano 12.