Un'inarrestabile Valentina Greggio conquista la sesta Coppa del Mondo di sci di velocità

Inarrestabile Valentina Greggio: la campionessa verbanese solleva la sua ottava Coppa del Mondo di sci di velocità nella categoria S1, la nona complessiva se si considera la prima vittoria nella categoria Sdh nel 2013.
La stagione si è conclusa oggi, domenica 22 marzo, con l’annullamento dell’ultima gara dell’anno a Vars, a causa delle condizioni meteo avverse. Greggio, fresca vincitrice del sesto oro nella gara mondiale, ha dunque ottenuto con anticipo la vittoria della sua ottava sfera di cristallo, arrivata in una stagione con ben cinque successi.
Sul podio, dietro la fuoriclasse azzurra, la svedese Agnes Abrahamsson e la francese Maelle Loridon.