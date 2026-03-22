La Juventus Domo vince e resta seconda, pari per la Dufour Varallo

Nel 26° turno di campionato arrivano indicazioni importanti per le squadre del territorio tra Verbano Cusio Ossola e Novarese, con la Juventus Domo che continua a tenere il passo delle prime. I granata conquistano una vittoria fondamentale superando 1-0 i Lupetti Bianchi Trino, restando così al secondo posto in classifica con 51 punti e confermandosi in piena corsa nelle zone alte.
Frena invece la Dufour Varallo, bloccata sullo 0-0 dall’Arona in uno scontro diretto tra formazioni di medio-alta classifica. Un punto a testa che muove la graduatoria ma non consente il salto di qualità, con i valsesiani che restano nelle prime posizioni e i novaresi a quota 40. Pareggio anche per l’Ornavassese, che impatta 1-1 contro il Gattinara. Un risultato che lascia la formazione ossolana nella parte medio-bassa della classifica, ancora alla ricerca di continuità.
Sorride invece la Juventus Domo, mentre resta difficile la situazione del Gravellona San Pietro, sconfitto 1-0 sul campo del Quincinetto Tavagnasco. I lacuali rimangono ultimi con appena 6 punti e vedono complicarsi ulteriormente la corsa salvezza. Tra le altre squadre del territorio, da segnalare anche il pareggio della Union Novara (2-2 contro Ce.Ver.Sa.Ma. Biella), che resta invischiata nella zona calda della classifica.