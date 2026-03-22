"La firma con la Juventus è un punto di partenza non un punto di arrivo”

Alessandro Ghiotto, giovane difensore classe 2010 originario di Domodossola, ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus, un traguardo che premia anni di impegno e dedizione nel settore giovanile del club bianconero. Abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole con lui.

“È stata una grande soddisfazione, arrivata dopo tanti anni, ma sono consapevole del fatto che sia solo un punto di partenza e non di certo un punto di arrivo”, racconta Alessandro, dimostrando la maturità e la consapevolezza tipiche di chi sa che il lavoro è appena cominciato.

Il percorso del giovane domese inizia sui campi della Varzese, dove muove i primi passi nel mondo del calcio. Alessandro sottolinea il lavoro quotidiano e i sacrifici necessari per raggiungere un obiettivo così importante: “Ho lavorato tanto, sempre ogni giorno, e lo continuerò a fare fino alla fine. Oltre agli allenamenti, io e la mia famiglia abbiamo fatto e faremo tanti sacrifici per continuare e provare a realizzare questo sogno”.

Il giovane difensore racconta anche chi lo ispira nel suo percorso: “Mi ispiro a Paolo Maldini, sia per quello che era in campo sia per l’esempio che dava fuori dal campo. Il mio sogno è arrivare a giocare ai massimi livelli”, conclude.

Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per il suo futuro nel calcio.