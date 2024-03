Domani i funerali di Marco Falcioni, ex vicesindaco di Beura scomparso a 56 anni

Cordoglio in Ossola per la morte a 56 anni di Marco Falcioni. Era molto conosciuto e stimato: a Beura aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco ed era stato, inoltre, consigliere provinciale. Era un pronipote del compianto padre Michelangelo e a settembre dello scorso anno, con la mamma Adriana e il papà Francesco, aveva partecipato alle celebrazioni alla Cappuccina per l'anniversario del centenario della nascita di padre Michelangelo.

Marco Falcioni aveva vissuto il devastante terremoto dell'Aquila del 2009. In quell’anno, infatti, si trovava a insegnare nella città abruzzese e si salvò miracolosamente gettandosi dal primo piano di una palazzina, poco prima che questa crollasse.

Era molto credente e nel 2019 era stato in pellegrinaggio a Medjugorje con alcuni pellegrini ossolani che avevano avuto come guida in quell'occasione il frate cappuccino Padre Vincenzo. Falcioni era coscritto e grande amico del senatore Enrico Borghi, il quale tramite la sua pagina Facebook ha avuto per parole di grande stima. “Ci conoscevamo quasi da sempre, - ha scritto Borghi - e siamo venuti grandi insieme. Entrambi portieri di paese. Entrambi innamorati del nostro territorio, e da questo spinti a impegnarci in politica, anche se su sponde diverse”.

Falcioni era appassionato di canto: faceva parte del coro Valdossola ed era stato socio fondatore del coro Ana. Da alcuni anni era malato.

Cordoglio alla famiglia per la perdita del figlio Marco è stato espresso dall'amministrazione comunale di Beura, dai frati Cappuccini di Domodossola, dal Coro Alpino Ana, dal Coro Valdossola. Il funerale si svolgerà il 2 marzo alle 10.00 nella chiesa di Cuzzego, mentre il rosario sarà recitato alle 18.30 questa sera nella chiesa di Cuzzego.