Guida in stato di ebrezza e possesso di stupefacenti: 11 persone denunciate nel Vco

I carabinieri del Comando provinciale di Verbania hanno effettuato numerosi controlli su tutto il territorio del Vco nel fine settimana appena trascorso.

Tra i numerosi interventi, diverse denunce e sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti o guida in stato di ebrezza.

I carabinieri di Verbania hanno denunciato due persone: la prima per guida in stato di ebrezza, risultata positiva all’alcol test con un tasso oltre il doppio del limite consentito. La seconda, invece, è stato controllato alla guida a Baveno, ed è risultato positio alle sostanze stupefacenti. A entrambi è stata ritirata la patente.

Altri sei soggetti sono stati poi sanzionati amministrativamente dai carabinieri: uno per guida in stato di ebrezza a Domodossola, risultato positivo con un tasso di poco superiore al limite consentito; un altro soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari a Domodossola, a seguito ad un normale controllo di verifica della sua permanenza in casa, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish detenuti per uso personale, ed è stato quindi segnalato alla Prefettura quale assuntore. Infine, un uomo è stato sottoposto a controllo a Villadossola e trovato in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina; anche in questo caso è stato segnalato alla prefettura quale assuntore con il contestuale ritiro della patente di guida.

Altri tre soggetti infine sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori poiché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, in particolare ad uno di loro, controllato a Bannio Anzino alla guida della vettura, è stata ritirata anche la patente di guida.