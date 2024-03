Iniziative per educare al rispetto e fermare la discriminazione di genere

Una serie di appuntamenti che prenderanno il via in occasione della Festa della donna e proseguiranno anche nel mese di aprile per riflettere e, soprattutto, educare al rispetto e fermare la discriminazione di genere. Li propongono Cgil, Auser, Coordinamento Donne SPI Cgil, l'Anpi e il Centro Antiviolenza del Vco.

Il primo appuntamento è in programma il 7 marzo alle 20.45 presso la Cappella Mellerio di Domodossola: sarà proposto lo spettacolo teatrale "Quelle come me" liberamente tratto dallibro "Alda Merini - Mia madre". Regia di Patrizia Martini. L'ingresso a offerta per il Fondo Tutela Donne e Minori della Fondazione Comunitaria del VCO.

Si prosegue il 22 marzo alle 9.30 con lo spettacolo riservato alle scuole superiori che si terrà presso il teatro Rosmini, in via Rosmini 24 a Domodossola, dal titolo "Mosca cieca" di Patrizia Viscardi con Raffaella Gambuzzi e Patrizia Viscardi. Regia di Domenico Rodinò. Lo spettacolo è organizzato da Associazione Terra Donna.

Il 14 aprile alle 20.30 in Cappella Mellerio la compagnia Saltatempo proporrà lo spettacolo teatrale "Il Paradiso può attendere" con la regia di Tiziana Zaccaria. Interpreti: Chiara Sulis, Paola Rossetto, Tiziana Zaccaria, Mauro Belli e la chitarra di Tiziano. L'ingresso sarà ad offerta libera a sostegno dell'attività della compagnia.

Si chiuderà il 17 aprile alle ore 10.30 presso la Cappella Mellerio con la presentazione del libro "Primule, violaciocche e garofani rossi" di Rosa Romano con la presenza dell'autrice. Al termine gli studenti del Liceo Spezia leggeranno alcuni racconti di donne estratti dai brani del libro di Rosa Romano.