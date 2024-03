Alluvioni, illustrato ai residenti dei Calami il sistema di allarme

Un buon gruppo di residenti ha partecipato stamattina all’incontro organizzato in zona Calami, a Vogogna, per illustrare le procedure di allarme qualora l’area, che si trova vicina al fiume Toce, venga allagata in caso di eventi alluvionali.

L’incontro previsto dall’amministrazione comunale vogognese, retta dal commissario prefettizio Giuseppe Minissale, arriva dopo l’installazione ai Calami di un impianto di rilevamento dell’innalzamento delle acque. Situazione purtroppo già verificatasi quando le alluvioni che hanno flagellato l’Ososla hanno creato l’allagamento della zona che sorge vicino al rio Tocetta.

I residenti stamani hanno potuto ascoltare dai tecnici come funzionerà il sistema di allarme in caso di emergenze. Ma hanno anche evidenziato come il suono della sirena sia poco percettibile e chiesto dunque maggiori garanzie, magari attraverso l’installazione di una sirena più potente nella zona del castello, così da poter essere ascoltata da tutto il paese.