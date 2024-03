Raduno degli Alpini a Preglia nel fine settimana

Terzo raduno dei Gruppi Alpini della valle Divedro, oggi e domani a Preglia. La manifestazione coinvolgerà i gruppi di Crevoladossola, Preglia, Caddo, Montecrestese e Trasquera.

Le celebrazioni prenderanno il via questa sera alle 21 presso la chiesa di Preglia, con il concerto del coro Seo Cai e del coro Ana di Domodossola.

Domenica 17 marzo, alle 9, ritrovopresso la sede delle penne nere in via Sempione, nel suggestivo parco di Villa Renzi. Da qui, alle 10, prenderà il via il corteo accompagnato dalla Fanfara Alpina ossolana, che accompagnerà i partecipanti fino alla chiesa, dove verrà celebrata la messa in onore dei caduti. Il corteo proseguirà fino al monumento ai Caduti, dove verranno resi omaggio e rispetto a coloro che hanno sacrificato la vita per la patria.