Greta Tosoni a Domodossola parla dei tabù sulla sessualità

Per la terza edizione di Konference, l'Associazione Karma ha portato a Domodossola Greta Tosoni, sex coach, educatricə sessuale queer e attivista in ambito di diritti sessuali e LGBTQIA+. Ma anche presidente di Virgin & Martyr (associazione per l'educazione sessuale, socioemotiva e digitale in Italia) e vice-presidente del Comitato Brescia Pride 23/24.

L'incontro si è tenuto in sala Falcioni, dove Greta Tosoni si è posta con un linguaggio attento e dettagliato nelle spiegazioni ma allo stesso tempo adatto per qualsiasi tipo di pubblico.

"Oltre all’intensa formazione iniziale - dice Greta Tosoni - da autodidatta e con vari corsi minori, ho deciso di formarmi come sex coach a Barcellona e in seguito ho conseguito il titolo di educatrice e consulente sessuale con il Master della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale. Anche se, in un ambito così particolare, la formazione e l’aggiornamento non finiscono mai."

"La sessualità può essere raccontata e vissuta in tantissime maniere" - ha continuato l'ospite - .Non si può generalizzare, ma in Italia c’è molta curiosità e c’è anche parecchia paura di sbagliare. Nelle scuole c'è ancora tanta strada da fare, non sempre i docenti sono formati e la didattica non è cambiata. I ragazzi oggi vengono bombardati sui social, dalla televisione e dalla pubblicità e spesso si trovano in situazioni 'scomode', in cui non capiscono cosa sia giusto o sbagliato siate ciò che siete, liberi di scegliere e di non sentirvi vincolati in nessun modo".