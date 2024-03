Bonus psicologo 2024: da oggi aperte le domande all'Inps

Anche per il 2024 il Governo mette a disposizione il bonus psicologo, un contributo Inps introdotto tramite il Decreto-legge 228/2021 – in seguito alla pandemia di Covid- 19 - rinnovato poi anche negli anni successivi. Si tratta di una misura pensata per sostenere “persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica”, in modo che possano intraprendere un percorso di psicoterapia ricevendo dallo Stato un contributo fino a 50 euro per ogni seduta. Il “click day” per richiederlo è in programma per oggi, 18 marzo.

Il bonus psicologo è rivolto, innanzitutto, a tutti coloro che hanno avuto ripercussioni psicologiche in seguito alla pandemia e alla conseguente crisi socio-economica. Ma non è tutto: il bonus può essere erogato soltanto a persone che abbiano un Isee non superiore a 50mila euro.

La legge di bilancio 2023 prevede l’erogazione del bonus anche per l’anno 2024, con un contributo pro-capite che va da 600 a 1500 euro. Se la domanda verrà accolta, lo Stato potrà dunque contribuire con un massimo di 50 euro a seduta, fino al raggiungimento dell’importo massimo assegnato. Quest’ultimo viene stabilito in base all’Isee: per un reddito inferiore a 15mila euro, il bonus sarà pari ad un massimo di 1500 euro. Per Isee compreso tra 15mila e 30mila euro, l’importo massimo sarà 1000 euro. Infine, per Isee tra 30mila e 50mila euro, sarà erogato un massimo di 500 euro.

Il bonus psicologo può essere richiesto con due diverse modalità. Innanzitutto, una richiesta per via telematica, per la quale è necessario essere muniti di Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), accedendo al sito Inps nell’area dedicata “Contributo sessioni psicoterapia”. È possibile richiedere il bonus anche tramite il numero verde Inps 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore). Le domande possono essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024.

Una volta terminato il periodo per la presentazione delle domande, saranno redatte le graduatorie regionali per l’assegnazione del bonus, che tengono conto del valore Isee e dell’ordine di invio delle richieste (a parità di reddito). Una volta ricevuto il bonus sarà possibile recarsi dal professionista scelto, il quale riceverà l’importo direttamente da Inps.