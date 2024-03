Basket, Findomo Pediacooph24 per la quarta vittoria consecutiva

A caccia del poker che vorrebbe dire, per la Findomo Pediacooph24, ipotecare uno dei due posti che danno l'accesso ai play-off promozione. Questa sera alle 21, al PalaRaccagni, la squadra di Fabbri ha tutta l'intenzione di confermare il suo stato di grazia, certificato dalle tre vittorie consecutive. L'avversaria è di quelle toste, come sa proprio la Cestistica: contro Novara in stagione regolare infatti sono arrivate due sconfitte nette.

"Ma noi siamo diversi - esorcizza la paura il presidente Guerra- e ora non abbiamo paura di nessuno: rispetto certamente, ma paura no. Sappiamo l'importanza del match di domani sera e per questo mi auguro che ci sia anche una bella cornice di pubblico: mi piacerebbe rivedere il vecchio entusiasmo, i ragazzi se lo meritano. I due punti in palio sono pesantissimi, perché una vittoria ci metterebbe in una posizione di grande vantaggio al termine del girone d'andata per conquistare i play-off".