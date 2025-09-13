 / Sport

Circuito Coppa Piemonte Drali: oggi la cicloscalata “L’Ultimo Scatto”, domani la Granfondo Diablo FOTO e VIDEO

Domani si chiude il sipario con la Granfondo Diablo, ultima prova del circuito.

Volata finale per il Circuito Coppa Piemonte Drali, che si prepara a chiudere in grande stile con la sesta e ultima tappa in programma domani, domenica 14 settembre, nella spettacolare cornice della Val Formazza, già scenario del Giro d’Italia e legata alla memoria dell’indimenticato Marco Pantani, con il suo celebre “ultimo scatto”.

Oggi si è disputata la cicloscalata “L’Ultimo Scatto”, una salita di 13,4 km con partenza da Formazza e arrivo oltre le maestose Cascate del Toce. Una prova impegnativa e affascinante, che ha richiamato numerosi appassionati in una giornata ideale per il ciclismo.
A conclusione della gara, le premiazioni si sono svolte presso la tensostruttura delle iscrizioni a Formazza, dove l’organizzazione ha distribuito ricchi premi di categoria ai protagonisti della giornata.



I vincitori della cicloscalata:
   • Primo assoluto uomini: Flavio Serafini (Sawatt Club)
   • Prima assoluta donne: Lisa Boschetti (CDO – Casa dell’Ottica)

Domani si chiude il sipario con la Granfondo Diablo, ultima prova del circuito. Partenza prevista da Formazza alle ore 9:30, e trasferimento a velocità controllata fino a Crodo dove avverrà l'ingresso in griglia e la partenza ufficiale, con condizioni meteo favorevoli.
Grande attesa per l’assegnazione della classifica generale e delle maglie di categoria, ancora in bilico in molte categorie. Sarà bagarre fino all’ultimo chilometro.

C.S.

