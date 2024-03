DOMO cerca giovani talenti musicali per la nuova edizione di "Coachellula"

Sabato 25 maggio a Trontano torna l’appuntamento con “Coachellula”, il festival di giovani band organizzato da D.O.M.O., l’associazione donatori ossolani di midollo osseo.

Quest’ultima è dunque alla ricerca di giovani talenti musicali che vogliano provare l’emozione del live: le band composte da ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni possono prendere parte al festival, inviando la propria iscrizione entro e non oltre domenica 14 aprile. Ai gruppi è richiesta la conferma di partecipazione inviando una mail all’indirizzo domo.midolloosseo@gmail.com, nella quale va specificato il nome della band, il nome dei componenti – specificando un referente con rispettivo numero di telefono per questioni organizzative – ed eventuali esigenze di strumentazioni per l’esibizione.

Inoltre, alle band partecipanti è richiesta la produzione di un video, di durata compresa tra 30 e 60 secondi, da pubblicare sui social network per pubblicizzare “Coachellula”. L’obiettivo del video è quello di promuovere l’evento attraverso la sensibilizzazione circa il tema della donazione di cellule staminali, del volontariato e del principio di solidarietà. Il video dovrà essere inviato, sempre allo stesso indirizzo mail, entro domenica 28 aprile.