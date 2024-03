Restauro di Villa Renzi-Cesconi, Ferroni: "Un bel riconoscimento del valore storico dell'edificio"

Nella giornata di ieri la Regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di circa 1,5 milioni di euro per il finanziamento di progetti di sviluppo territoriale dedicati alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Di questi, 1,2 milioni saranno destinati al restauro di Villa Renzi-Cesconi a Crevoladossola: un progetto importante, su cui il sindaco Giorgio Ferroni e l’amministrazione comunale stanno investendo molto.

“Si tratta di un progetto molto complesso e impegnativo”, spiega il primo cittadino. “Il 50% dei lavori è stato finanziato dal comune ed è già in corso da diverso tempo. Ora, però, il contributo della Regione ci permette di entrare in una nuova fase: possiamo infatti dare il via al restante 50% del progetto, speriamo nel più breve tempo possibile”.

“È davvero un bel riconoscimento da parte della Regione – prosegue Ferroni – a cui va il nostro ringraziamento. Dal punto di vista amministrativo è una soddisfazione incredibile: è la risoluzione definitiva di un edificio di grande valore storico, che è rimasto inutilizzato per oltre 30 anni”.

Il sindaco di Crevoladossola sottolinea come il restauro di Villa Renzi-Cesconi rappresenti uno dei punti saldi del programma elettorale e del lavoro dell’intero quinquennio di amministrazione. “È uno degli edifici di maggiore importanza storica e artistica non solo di Crevoladossola ma di tutta l’Ossola – racconta Ferroni – Il nostro intento è quello di riportare alla conoscenza dei cittadini il valore di questo palazzo, che porta con sé un grande bagaglio di storia. Durante gli studi effettuati per il restauro è emerso che Villa Renzi è ispirata all’architettura di un palazzo di Parigi, che oggi ospita l’Ambasciata della Namibia”.

L’obiettivo è quello di trasformare un edificio inutilizzato nel “municipio più bello della Provincia”: al termine del restauro, Villa Renzi-Cesconi diventerà infatti la sede del comune di Crevoladossola. “I lavori del primo lotto saranno terminati entro qualche mese, presumibilmente nel secondo semestre del 2024”, spiega il sindaco Ferroni. “L’obiettivo è iniziare a spostare subito i primi uffici nella nuova sede, a partire dall’ufficio dei vigili”. Per il secondo lotto, che sarà dunque finanziato dalla Regione, è difficile stabilire con certezza quando potranno essere ultimati i lavori: “Abbiamo preventivato almeno un anno. È in corso un restauro conservativo, che è un’operazione complessa e richiede l’intervento della Soprintendenza per i beni storici. Ma speriamo di realizzare tutto nel tempo più breve possibile”.