Ciss Ossola: i servizi di Educativa territoriale e il centro per la famiglia cambiano sede

I servizi del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell’Ossola di Educativa territoriale e il Centro per la famiglia da via Mauro saranno trasferiti nei locali sotto la chiesa del Badulerio, che si trova accanto alla sede del Ciss Ossola in via Mizzoccola.

Gli spazi saranno messi a disposizione dalla parrocchia. L'annuncio è arrivato da Sonia Manini, sostituta del direttore del Ciss Ossola, nel corso dell'assemblea tenutasi il 25 marzo.

“In via Mauro – ha spiegato Sonia Manini - abbiamo avuto il termine della locazione dal proprietario. Oltre al servizio di educativa minori, trasferiremo anche il centro per la famiglia e l'Alzheimer Caffè, che era attivo nello stabile che ospita il Ciss. Nei locali verranno eseguiti pochi lavori interni per l'adattamento e, alla fine di aprile, avverrà il trasloco”.

Durante l'assemblea è stata votata all'unanimità una variazione al bilancio di previsione 2024-2026 di 180 mila euro, relativa ai trasferimenti per l'integrazione rette per pazienti che vivono in comunità psichiatriche di medio livello, in quanto queste, per il 2024, saranno ancora in capo all'Asl.

“La Regione aveva detto che, negli ultimi mesi dell'anno, sarebbero diventati a carico dei Consorzi e degli enti gestori e quindi, con un trasferimento di fondi che fino al momento erano in capo all'Asl – ha detto Manini - un mese fa abbiamo ricevuto una comunicazione contraria: solo dal 2025 passeranno al Consorzio e agli enti gestori. Quindi dobbiamo togliere i 180mila euro, cifra stimata in base alle situazioni rese note dall'Asl, dall'annualità del 2024, mentre restano per il 2025 e 2026”.

Due variazioni riguardano un finanziamento della Regione inferiore di 48.806.000 euro per gli assegni di cura e un aumento di 64.455 euro rispetto ai contributi assegnati al Ciss Ossola per la disabilità. Le variazioni sono state votate all'unanimità. All'assemblea erano presenti 14 tra sindaci e consiglieri delegati la riunione si è svolta in modalità mista sia in presenza che in videoconferenza.