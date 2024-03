Ottimi risultati nei tornei giovanili per la Scuola Tennis Domodossola VIDEO

Prosegue a gran ritmo l'attività della Scuola Tennis Domodossola, che partecipa con ottimi risultati ai vari tornei giovanili in tutta la Provincia. Presso il circolo di Ghiffa, per la seconda tappa del circuito Fit Junior Program, insieme agli altri circoli del Vco, i giovani ossolani si sono comportati alla grande. Nel torneo green maschile, semifinale per Gabriel Colafato, mentre nel settore femminile argento per Ludovica Legnani e semifinale per Elisabetta Pavan.

Nella categoria orange, trionfo per Federico Spadone che ha battuto in finale il compagno Samuele Debiasi. I due avevano per altro battuto in semifinali gli altri tesserati ossolani Marco Rolando e Leonardo Bassa. Nel torneo orange femminile in semifinale Stella Bondi e Lucrezia Zoppetti, mentre il più bravo di tutti nel torneo Red maschile è stato Andrea Piroia.