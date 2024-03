Novità passaporti: anche nel Vco arriva l'"Agenda prioritaria"

Anche l'Ufficio passaporti della questura del Verbano-Cusio-Ossola si è uniformato al nuovo modello, nazionale, avviando l’”agenda prioritaria”.

La prenotazione con priorità garantisce ai cittadini residenti in Provincia, che abbiano la necessità di partire entro 30 giorni, ma che non abbiano trovato una data utile per presentare l'istanza attraverso l'agenda ordinaria, li rilascio del documento di viaggio in tempi compatibili con le proprie esigenze. La procedura per ottenere l'appuntamento con priorità è disponibile sul sito della Polizia di Stato ed è raggiungibile a questo link.

Il cittadino, una volta ottenuto on line l'appuntamento d'urgenza, dovrà recarsi in Questura all'orario e nel giorno indicati nella prenotazione, presentando la documentazione attestante l'urgenza e rientrante nei motivi di lavoro, salute, studio o turismo (in quest'ultimo caso, sarà necessario essere in possesso del biglietto di partenza).

In caso di esaurimento dei posti disponibili in agenda prioritaria, il cittadino verrà indirizzato automaticamente dal sistema alla compilazione di un apposito modulo, da stampare ed esibire all'Ufficio passaporti, unitamente alla documentazione attestante la priorità, e potrà presentarsi in qualsiasi giorno di apertura dello sportello. Quest'ultima opzione garantisce li rilascio del passaporto entro 15 giorni dall'istanza.

In ogni caso si rappresenta che, attualmente, l’Ufficio passaporti della questura del Verbano-Cusio-Ossola, tramite l'agenda ordinaria, garantisce al cittadino tempi di rilascio del passaporto inferiori ai 30 giorni, quindi, senza la necessità di ricorrere all'Agenda Prioritaria.

Si ricordano qui di seguito gli orari dell'Ufficio passaporti: il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00; il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Per chiarimenti sulla documentazione da presentare è possibile visitare li sito della questura di Verbania o contattare l’Ufficio Passaporti al numero 03235115 o all’indirizzo dipps12c.0010@pecps.poliziadistato.it. Si comunica che, a breve, anche il Commissariato di Ps di Omegna si doterà dell'agenda ordinaria e prioritaria per il rilascio del passaporto.