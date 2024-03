"S...cova l'ova": la tradizionale caccia alle uova di Pasquetta a Santa Maria Maggiore

Per i più piccoli, la giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile, porta con sé un'attesa e divertente tradizione: "S...cova l'ova", che viste le previsioni è stata rinviata alle 16 anzichè al mattino come di consueto. Decine di ovetti saranno nascosti negli angoli più nascosti di Santa Maria Maggiore, pronti ad essere scoperti dai piccoli cacciatori in una caccia all'uovo piena di emozioni e sorprese.

Il gioco coinvolge centinaia di bambini, accompagnati dai loro genitori, che si avventureranno alla ricerca degli ovetti tra le pittoresche case dipinte, le ville signorili, i musei, le chiese e i parchi del borgo alpino. Un'occasione non solo per divertirsi, ma anche per esplorare in modo insolito e affascinante le bellezze di Santa Maria Maggiore.

Il climax della caccia sarà la ricerca dello speciale "ovo d'oro", riservato al fortunato cacciatore che riuscirà a trovarlo. Ma le sorprese non finiscono qui: al termine dell'avventura, tutti i partecipanti potranno gustare una merenda speciale preparata appositamente per l'occasione. I protagonisti saranno i deliziosi "PaninOvi", piccoli panini colorati a seconda degli ingredienti dell'impasto, farciti con gustosa frittatina di uova di montagna.

I "PaninOvi" saranno in vendita presso il Ristorante Le Colonne, a partire da euro 2.50 l'uno, per permettere a tutti di concludere la giornata con un tocco di dolcezza e allegria.