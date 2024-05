Buoni risultati per i ragazzi e le ragazze del Pedale Ossolano.

Layla Dresco è giunta 10° alla Valceresio Bike nella gara vinta da Caterina Prataviera del Team Carbonhubo Cmq.

Buon quinto posto per Lorenzo Soldarini tra gli esordienti nella gara vinta da Matteo Jacopo Gualtieri dell’Uc Costamagna, mentre Sergio Globo è arrivato non in volata a Gussola, dove si correva per la Coppa Strade Bianche-tra Langhe e Fornaci.