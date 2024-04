Niente ascensore? Turista svizzero 'trasportato' a braccia al binario

La notizia rischia di diventare ripetitiva e magari per qualcuno anche noiosa, ma l'ascensore della stazione internazionale continua a non funzionare. L'ennesimo disagio vissuto da un disabile di nazionalità svizzera, ci è stato segnalato lo scorso fine settimana.

In visita a Domodossola per il mercato, per il rientro a casa doveva prendere il treno delle 18:42 al binario 3, ma lo stesso non è servito ne da ascensore perché guasto, ne da rampa per disabili. Sono corsi in aiuto dello stesso quattro militari in servizio della Guardia di Finanza, su richiesta del passeggero. E proprio il cittadino elvetico ha voluto segnalare il grave disservizio vissuto. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, e di ribadirlo sul nostro quotidiano, una stazione ferroviaria, internazionale per di più, non può non essere accessibile da disabili, bimbi sul passeggino e anziani......