Il Gravellona San Pietro ospita la corazzata Bsr Grugliasco

Mercoledì sera importante serata di Coppa Piemonte per il Gravellona San Pietro. I ragazzi di Agostini si giocano infatti l’accesso alla finalissima della Coppa Piemonte di Prima Categoria, contro i forti torinesi del BSR Grugliasco.

Al “Boroli” va in scenala gara di andata,con gli arancioneri che cercheranno l’impresa contro una squadra molto attrezzata, che sta dominando il girone D della Prima Categoria, insieme al FC Torinese. Nelle 26 giornate di campionato sin qui disputate, il Grugliasco ha ottenuto ben 65 punti (2,5 punti di media a partita), frutto di 20 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta, ed è il migliore attacco di tutta la Prima Categoria piemontese, con le 68 reti fin qui realizzate.

Anche l’impegno per la corazzata torinese non sarà comunque dei più semplici, perché il Gravellona San Pietro è una squadra tosta, come dimostra il suo percorso in campionato e in Coppa. Gli arancioneri non hanno sicuramente i favori del pronostico, ma questo potrebbe anche essere un piccolo vantaggio.

Calcio di inizio alle ore 20.30.