Seconda Categoria, Fondotoce vince e allunga

Il Fondotoce torna alla vittoria e mette un altro mattoncino per la promozione in Prima. I ragazzi di Sena piegano la Crevolese di Bertaccini solo nel recupero, grazie alla rete di Tonsi. In precedenza per i neroverdi aveva segnato Ferrari nel primo tempo, ai gialloblù non basta il ventiduesimo gol stagionale di Malvicini.

Il Riviera d’Orta perde contatto, subendo una sconfitta interna con la sorprendente Voluntas Suna, decide il sigillo di Tonetti a inizio ripresa. Ora i rivieraschi sono terzi, scavalcati dal Romagnano.

Inopinata sconfitta per la Pro Vigezzo, che cede l’intera posta al pericolante San Maurizio. Per i ragazzi di Pennestri si allontana l’obiettivo playoff.

Ottima vittoria in chiave salvezza per il Fomarco, che supera un Maggiora in difficoltà. Partita non semplice per i biancoverdi, che devono ringraziare bomber Soncini. L’esperto attaccante trasforma con freddezza un rigore a dieci minuti dal termine, il vantaggio sulla zona playout inizia ad essere consistente.

Pareggio casalingo del Casale Corte Cerro, che rimedia al vantaggio iniziale dalla Castellettese con la rete di Geraci e si mantiene in linea di galleggiamento.

Successo per il Cireggio, fresco vincitore della fase regionale della Coppa Piemonte di categoria, che piega l’ostico Borgoticino grazie alla doppietta del solito Giusto. Per gli omegnesi tre punti che ci volevano, in questo momento i biancorossi sono fuori dalla zona calda.

I risultati ddel Girone A:

Cireggio - Borgoticino 2 - 1; Romagnano - Armeno 2 - 0; Casale Corte Cerro - Castellettese 1 - 1; Fondotoce - Crevolese 2 - 1; Fomarco Don Bosco Pievese - Maggiora 1 - 0; San Maurizio - Pro Vigezzo 1 - 0; Riviera D'Orta - Voluntas Suna 0 - 1

Classifica:

Fondotoce47 -Romagnano 42 - Riviera d’Orta 40 - Voluntas Suna 34 -Borgoticino 31 -Pro Vigezzo, Crevolese30 - Fomarco 28 – Casale Corte Cerro 27–Castellettese, Cireggio 26 -Maggiora 23–San Maurizio 21 - Armeno 19