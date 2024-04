Terza Categoria: Pregliese fuori dai playoff, Montecrestese ko

La capolista Gargallo non passa in casa dell’Esio, e lascia aperto il campionato. Sono tre i punti di vantaggio sull’Oleggio Castello a due giornate dal termine, ma il Gargallo deve ancora riposare, dunque rischia di essere raggiunto in vetta.

Fine delle speranze playoff per la Pregliese che non riesce a superare il forte Dormelletto tra le mura amiche, e rimane a meno sette. Distacco incolmabile nelle due rimanenti giornate.

Niente da fare per il Montecrestese, sconfitto nettamente dal forte Suno. Vittoria risicata per la Mergozzese, che batte 2-1 il Verbania Olympia.

Turno di riposo per gli omegnesi del Montebuglio.

I risultati della Terza Categoria VCO:

Esio - Gargallo 0 - 0; Pregliese - Dormelletto 0 - 0; Oleggio Castello - Gattico Veruno 5 - 0; Mergozzese - Verbania Olympia 2 - 1; Montecrestese - Suno 1 - 4

Classifica:

Gargallo 45 - Oleggio Castello 42 - Esio39 -Dormelletto, Suno 35 –Pregliese28 - Mergozzese 22 - Montecrestese 21 –Montebuglio9 -Gattico Veruno8 –Verbania Olympia 1