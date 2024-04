Borghi premiato alla Luiss di Roma per le leggi sull'idroelettrico e sulla montagna FOTO e VIDEO

e videoC’è il territorio (e quindi anche un pezzo di Val d’Ossola) alla base del premio che il senatore ossolano Enrico Borghi - capogruppo di Italia Viva - ha ricevuto ieri sera presso la sede dell’Universita’ LUISS a Roma, nell’ambito della prima iniziativa dell’Italian Political Awards, una sorta di “Oscar” della politica che da quest’anno la “School of Governement” dell’ateneo ha deciso di istituire in collaborazione con la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiane (Ferpi) e l’Associazioni Italian Politics.

Lo ha precisato nella cerimonia di premiazione il dott. Paolo Aquilanti, membro della giuria e già Segretario generale della Presidenza del Consiglio, che nel consegnare l’attestato al parlamentare ha precisato che in particolare sono state analizzate due leggi presentate dal senatore Borghi in termini di qualità legislativa: la norma per il rinnovo e la sicurezza del settore idroelettrico in Italia e la proposta di riforma organica della legge sulla montagna intitolata “Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane.

Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. ”Insieme a Borghi, sono stati premiati altri volti conosciuti della politica nazionale, tra i quali l’ex segretario nazionale del Pd Pierluigi Bersani, l’ex ministra Mara Carfagna, la capogruppo Dem alla Camera Chiara Braga e il deputato di IV Luigi Marattin. La cerimonia è stata condotta da Francesco Giorgino, giornalista del Tg1.