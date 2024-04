Villadossola, un alloggio popolare a disposizione delle donne vittime di violenza

Anche l'amministrtazione di Villadossola ha aderito al progetto del Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola che prevede l’attivazione di posti di accoglienza per le donne vittime di violenza. Un progetto che coinvolge diversi comuni piemontesi e che è finanziato dalla Regione.

Per Villadossola, è stato dato il via libera alla possibilità di utilizzare uno degli alloggi delle case popolari di proprietà di Atc. Una soluzione che da tempo era all’attenzione del Ciss Ossola e che ora si concretizza visto che è stata dato il via libera all’uso di un alloggio Atc in città. Soluzione che, in caso di necessità, permetterebbe di alloggiare per periodi non molto lunghi le donne che devono lasciare le loro case in paesi anche distanti dall’Ossola.