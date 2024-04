Prima Categoria, primo match point perl’Ornavassese

Con la giusta combinazione di risultati, potrebbe già essere domenica il grande giorno per l’Ornavassese: i ragazzi di Lipari fanno visita al Carpignano, buona squadra ma senza ormai più obiettivi, e in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta o pareggio del Trecate, coronerebbero il sogno Promozione con tre turni di anticipo Successo ossolano per 1-0 nella gara di andata.

Il Trecate va a Domodossola a sfidare la Virtus Villa, con l’obiettivo di tenere viva una fiammella di speranza per il primo posto, e soprattutto la possibilità di saltare almeno il primo turno di playoff. Playoff che invece sembrano molto difficili da raggiungere per i biancoazzurri, dopo la sconfitta di Sizzano. All’andata vittoria di misura dei biancorossi, 2-1 il risultato finale.

Sfida importante al “Boroli”, dove il Gravellona San Pietro, reduce dalle fatiche di Coppa, ospita il Vogogna di Castelnuovo. Obiettivi opposti per le due squadre: arancioneri che vogliono mantenere il proprio posto nei playoff, verdi ossolani affamati di punti per centrare la salvezza diretta. Netta affermazione del Gravellona per 3-1 a Vogogna.

Anche il Piedimulera deve difendere il suo posto in zona playoff, ma al Comunale arriva un avversario pericoloso: si tratta della Cannobiese di Livorno, squadra ben attrezzata anche se attardata in classifica. All’andata a Cannobio pareggio per 1-1.

L’Agrano di Lopardo sfida la terza forza del campionato, la Union Novara. Omegnesi senza grossi stimoli, ma sempre difficili da affrontare, come dimostra il 2-0 inflitto ai novaresi nel girone di andata.

Anche l’altra formazione omegnese, il Bagnella, ha ormai poco da chiedere al campionato. Domenica ospiterà la Pernatese, che ha già un piede e mezzo in Seconda Categoria. Vittoria arancionera per 1-0 un girone fa.

La Varzese va nel novarese a sfidare il fanalino di coda Comignago. Per i ragazzi di Chiaravallotti è l’occasione di trovare tre punti d’oro per la classifica, ma attenzioneai novaresi, che nel turno precedente hanno vinto largamente contro la Pernatese. All’andata 2-0 per gli ossolani.

Il Crodo riceve il forte Sizzano, ai ragazzi di Daoro servono punti per disputare i playout. Non sarà facile perché i novaresi sono un’ottima squadra e credono ancora all’obiettivo playoff. Rossoverdi sconfitti 2-0 lo scorso novembre.

Le del weekend di Prima Categoria:

Gravellona San Pietro - Vogogna; Piedimulera - Cannobiese; Carpignano - Ornavassese; Bagnella - Pernatese; Crodo - Sizzano; Virtus Villadossola - Trecate; Agrano - Union Novara; Comignago - Varzese