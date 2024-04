Scrivere una email efficace, corso gratuito di Ars.Uni.Vco

Utilizziamo la posta elettronica ogni giorno: per lavoro, per l'università, per richiedere informazioni o per mille altri motivi, ma scrivere una email efficace non è cosa scontata. Spesso, sbagliando l'approccio o la forma, o dilungandosi troppo, rischiamo di non raggiungere il risultato sperato. Ars.Uni.Vco ha pensato a due incontri, tenuti da Francesca Sanzo, copywriter e autrice, formatrice e consulente che aiuta imprese e persone a scrivere e a comunicare meglio.

Gi incontri si terranno online su piattaforma dedicata il 13 e 14 maggio dalle 18 alle 19.30 e sarà rilasciato un attestato Open Badge a chi parteciperà al 100% delle lezioni. Gli incontri sono gratuiti ma è necessario essere soci di Ars.Uni.Vco. I posti sono limitati e l'iscrizione obbligatoria entro il 7 maggio alle ore 12.

Per informazioni e per associarsi si può contattare la Segreteria Organizzativa dell'Associazione Ars.Uni.Vco al numero 388 625 2480 o inviare una mail ad elisa. cristina@ ersunivco.eu.