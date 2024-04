Francesco Romeo confermato presidente dell'Unione Pro Loco del Vco

L’assemblea delle Pro Loco del Vco si è riunita nella sede dell’Unpli provinciale a Verbania-Fondotoce sabato pomeriggio scorso, 6 aprile. L’Assemblea ha prima visionato il bilancio 2023 dell’Unpli Vco, la relazione del comitato di controllo ed ha poi votato all’unanimità a favore. Poi l’Assemblea ha eletto il nuovo Direttivo provinciale. Riconfermato il presidente uscente Francesco Romeo della Pro Loco di Premeno. Al suo fianco riconferme come quelle di Riccardo Milan, della Pro Loco di Omegna, e di Luigi Valenti, della Pro Loco di Montecrestese, in questo caso come però come probiviro. Gli altri probiviri sono nuovi e sono Luigi Pellegrino della Pro Loco di Santa Maria Maggiore e Roberto Puricelli della Pro Loco di Macugnaga. Nel Consiglio, oltre a Milan, tutti gli altri sono new entry e sono Giuseppe Isotta, di Pieve Vergonte, Cristina Parea di Quarna Sotto, Rosanna Ramoni di Villette ed Omar Rovida di Baceno.

Il presidente riconfermato ha ringraziato e ha presentato le sue linee programmatiche: formazione per le Pro Loco, passaggio al Runts accompagnato, Servizio Civile da diffondere, lavoro di quadrante con le Unpli del Nord Piemonte e, in ultimo ma non ultimo, crescita di un gruppo che possa esprimere il nuovo presidente a fine mandato.

Presenti ai lavori assembleari, il vicepresidente Unpli Piemonte Stefano Raso; il segretario regionale Luca Manuelli e il presidente (neo eletto a sua volta e riconfermato) Unpli Novara Massimo Zanetta. Il presidente della Regione Alberto Cirio ha telefonato e a vivavoce ha salutato, fatto gli auguri al neo direttivo e ha ricordato come le Pro Loco siano importanti per il mantenimento dei piccoli paesi e per la promozione turistica della regione.