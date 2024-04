A Druogno una serata di informazione sulla prevenzione oncologica

Dopo il successo di “Just the Woman I am”, la corsa benefica tenutasi a Druogno il 7 aprile, il comune prosegue con le iniziative rivolte al sostegno della ricerca sul cancro con una serata di informazione sulla prevenzione oncologica. L’appuntamento è in programma per venerdì 19 aprile alle 18.00 al Cinema Parrocchiale di Druogno. Relatore il dottor Mario Franchini, primario di oncologia medica dell’Asl Vco.