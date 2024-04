Terza Categoria, si va verso lo spareggio

Tutto secondo copione. La capolista Gargallo vince facilmente la sua ultima partita di campionato (domenica prossima riposerà), rifilando sei reti al malcapitato Montebuglio. Per gli omegnesi gol di Mete su rigore e Albertini. Rimangono dunque tre i punti di vantaggio sull’Oleggio Castello a una giornata dal termine, se gli oleggesi domenica prossima battono il Montecrestese sarà spareggio.

Alle spalle del duo di testa prosegue l’ottimo campionato dell’Esio, che però fatica più del previsto ad aggiudicarsi il derby contro il Verbania Olympia. Per i padroni di casa a segno Pisillo, per gli ospiti doppietta di Schiattone (uno su rigore).

L’altro derby di giornata se lo aggiudica il Montecrestese, che al Comunale batte all’inglese la Pregliese. Partita equilibrata, decisa dalla rete di Rolando nel primo tempo e dal sigillo di Pozzi nel finale, dopo che Rondoni aveva sprecato un rigore.

Occasioni anche per gli ospiti, che colgono una traversa e vengono fermati da un paio di belle parate del portiere biancoazzurro. Sconfitta esterna per la Mergozzese, nella classica partita di fine stagione. Festival del gol a Gattico, per gli ossolani vanno a segno Cimaschi, Castanò e Colasante. Turno di riposo per il Suno.

Tutti i risultati della Terza Categoria VCO:

Gargallo - Montebuglio 6 - 2; Verbania Olympia - Esio 1 - 2; Gattico Veruno - Mergozzese 5 - 3; Dormelletto - Oleggio Castello 1 - 2; Montecrestese - Pregliese 2 - 0

Classifica:Gargallo 48 - Oleggio Castello 45 - Esio 42 - Dormelletto, Suno 35 – Pregliese 28 - Montecrestese 24 – Mergozzese 22 - Gattico Veruno 11 – Montebuglio 9 - Verbania Olympia 1