Corpo sano e mente sana: sentirsi bene a ogni età

Avere un corpo e una mente sani è determinante per sentirsi energici, in forma e godere di salute e benessere a ogni età.

Questi due elementi, il corpo e la mente, sono strettamente legati tra loro e concorrono entrambi a determinare il nostro stato di salute nel tempo. Infatti, anche con l’avanzare dell’età anagrafica, si ha la possibilità di mantenersi in forma attraverso buone abitudini e accorgimenti capaci di rallentare quella biologica.

Gli effetti dello stile di vita sull’invecchiamento cellulare sono talmente importanti che, sempre più spesso, si incontrano persone di età avanzata con livelli di prestanza fisica che fanno invidia ai più giovani. Come si fa, allora, a invecchiare restando giovani?

Scegliere un’alimentazione equilibrata e ricca di flavonoidi

Che cosa sono i flavonoidi ? Sostanze contenute in alcuni alimenti che presentano numerosi effetti benefici per l’organismo umano. Tra questi, i flavonoidi hanno proprietà antiossidanti, importantissime per contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare .

Mangiare in modo sano ed equilibrato è determinante per mantenersi in forma anche con l’avanzare dell’età. Si dovrebbero sempre evitare cibi grassi e processati e prediligere invece alimenti ricchi di fibre, proteine, vitamine e sali minerali.

Un’alimentazione corretta è determinante per mantenere il corpo sano anche e soprattutto con l’avanzare degli anni.

Evitare stress non necessario e imparare a gestire preoccupazioni e momenti difficili

Ansia, stress e preoccupazioni stanno alla radice dei processi di invecchiamento. Se da un lato è vero che da adulti è impossibile sottrarsi interamente a momenti sfidanti, dall’altro lo è che esistono molteplici situazioni di stress che potremmo evitare grazie a un maggiore controllo sulle proprie emozioni.





Imparare a lasciar andare il peso di piccole incomprensioni, praticare la gratitudine e la mindfulness è importantissimo per evitare stress non necessario e vivere più sereni, quindi più in salute.

Dedicarsi ad attività piacevoli

Uno degli errori più comuni della vita adulta è dato dal credere che non ci sia più spazio per il piacere.

Quante sono le persone che vivono intrappolate in una ruota del criceto fatta solo di impegni, doveri e preoccupazioni? Spesso questa attitudine è la prima responsabile del malessere psicologico e di conseguenza, della caducità dell’organismo.





Vivere con piacere e dedicarsi ad attività ludiche è importantissimo ad ogni età ed è un alleato imbattibile per il raggiungimento della longevità e del benessere.

D’altronde lo sappiamo, una mente sana è indispensabile per mantenere il corpo sano e viceversa.

Movimento costante

Fare esercizio fisico apporta molteplici effetti benefici sulla longevità: d a una parte aumenta la resistenza dell’organismo rallentando il deperimento dell’apparato muscolo-scheletrico e di quello cardiovascolare; dall’altro ha effetti sorprendenti sul benessere della mente.





Lo sport infatti stimola il rilascio di endorfine che a loro volta agiscono positivamente riducendo lo stress, alleviando il dolore e stimolando il senso di benessere e felicità.





Il movimento costante quindi produce effetti benefici che alimentano un ciclo positivo di causa-effetto importantissimo per alimentare gli effetti positivi delle altre buone abitudini viste sopra e aiutarci a mantenere nel tempo uno stato di salute e benessere.