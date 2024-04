"Divagazioni in leggerezza", rimandato l'incontro con Cristina Muccioli

Il secondo appuntamento con "Divagazioni in leggerezza. Uno sguardo insolito nel mondo dell’arte", il ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione Culturale Mario Ruminelli e la Fondazione Paola Angela Ruminelli, sarà rimandato. Si tratta dell’incontro con la dottoressa Cristina Muccioli, insegnante dell’Accademia di Brera, in una conferenza sul tema dell’arte e del suo rapporto con la diffusione digitale.

Originariamente in programma per sabato 27 aprile, l’evento è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un problema di salute della dottoressa Muccioli. La nuova data sarà comunicata in seguito.