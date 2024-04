La primavera è tornata in letargo e il clima di oggi, e dei prossimi giorni, è decisamente più vicino a quello autunnale che a quello che ci si aspetterebbe in questa stagione.

Per questi motivi il sindaco Lucio Pizzi ha emesso un'ordinanza che consente, in ragione delle avverse condizioni meteo e delle basse temperature, l’attivazione degli impianti termici per il riscaldamento domestico sino al 30 aprile.