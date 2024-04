A Domodossola il Festival dell'illustrazione

Sarà la mostra Elektricon. Portaluppi in Ossola, a inaugurare la quarta edizione del festival dell'illustrazione Di-Se che sarà ospitata al Collegio Rosmini. La mostra monografica, curata da Gianluca Folì, racconterà, attraverso anche le tavole dello stesso Foli, la figura del grande progettista delle centrali elettriche della valle Antigorio e Formazza.

In mostra vi saranno anche disegni preparatori e fotografie che racconteranno la costruzione e l'uso delle centrali. L'inaugurazione è in programma alle ore 17 di sabato 27 aprile. In contemporanea, lungo la via Rosmini, sarà possibile visitare "Passate le Alpi", il percorso artistico realizzato completamente all'aperto e dedicato alle alte vie di comunicazione tra val d'Ossola e Vallese. Ventotto illustratori racconteranno i paesaggi, la Ferrovia Vigezzina, il traforo del Sempione, Geo Chavez e molto altro ancora.

Il festival dell'illustrazione sarà un susseguirsi di mostre d'arte, collettive, incontri, laboratori, workshop che condurranno, a novembre, alla mostra di Hugo Pratt in dialogo con Nicola Magrin. Tra i tanti appuntamenti anche quello, sabato 25 maggio, con la mostra mercato Plen Air con trenta artisti che presenteranno i loro lavori e sabato 4 maggio con la presentazione del libro Centomila cavalli per Milano di Andrea Cannata. Il festival Di-Se è curato da Paolo Lampugnani e dall'Associazione Musei d'Ossola. La mostra Elektricon è supportata dalla Fondazione Comunitaria del Vco.