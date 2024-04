Ruga, Giacomotti, Minoggio e Broggi protagonisti nella gare del fine settimana

E’ entrata nel vivo la stagione del trail running e della corsa in montagna. Numerosi gli atleti dei Sport Project Vco al via nelle gare del weekend, alcuni dei quali si sono addirittura presentati ai nastri di partenza sia nella giornata di sabato che in quella di domenica.

Quinto Trofeo Comune di Val Brembilla

A Val Brembilla (Bergamo) si è disputata la terza tappa di Coppa Lombardia giovanile. Nella categoria Allievi Pietro Ruga vince la gara con autorità. splendido terzo posto per Simone Abbatecola che rientra sui campi di gara dopo qualche problema di salute e nella gara femminile ottima quarta piazza per Crystal Medina.

DvarunTrail – Varzo

Si è corso sabato pomeriggio il Dvarun Trail nella splendida cornice di Varzo con un percorso molto duro di 12km e 800D+ Nella categoria maschile il podio è stato totalmente colorato con i colori di Sport Project VCO: 1° Roberto Giacomotti (58:31), 2° Cristian Minoggio (59:18) e 3° Mauro Bernardini (1:02:29)

Volon-Trail Premeno

Nella giornata di domenica è andato in scena il Volon-Trail a Premeno (VB), gara di trail running di 13km e 600D+. In questa occasione sono tornati a darsi battaglia i nostri tesserati Minoggio e Bernardini che dopo aver condiviso il podio nella gara di sabato replicano anche in questa occasione: Cristian Minoggio vince in 1:00:28, mentre Mauro Bernardini si classifica terzo in 1:03:09.

Genova Trail

Nella gara Genova City Trail (17km – 700D+) Benedetta Broggi si impone sulle avversarie andando a vincere la gara in 1:34:39 e facendo il vuoto dietro di sè. Al secondo posto Ferraro Marcella che giunge al traguardo ben 13 minuti dopo Benedetta e al terzo posto Rebora Lidia con un distacco di 26 minuti dalla vincitrice.